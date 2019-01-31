春節到東豐綠廊及東豐鐵馬道騎自行車 憑花博票打8折

2019-01-31 14:47

〔記者歐素美／台中報導〕春節搶人氣，台中市大台中腳踏車休閒協會聯合26家自行車出租業者，2月1日至10日春節連假期間，民眾只要憑台中花博票券租車，即可享8折優惠，同時與OK GO智慧車聯網業者合作，有5家業者配合使用智慧電動車，透過雲端管控車輛異常狀況，隨時提供道路救援，民眾還可利用QRcode掃描或上網，獲知沿途各景點，騎自行車暢遊東豐綠廊及后里鐵馬道。

台中市大台中腳踏車休閒協會理事長蘇子宏表示，台中花博在后里、外埔及豐原舉行，自行車出租業者原本預估花博可望帶來人潮，結果因后里園區交通接駁做太好，一般民眾又無法開車到后里馬場，加上花博吸客，使得到后豐鐵馬道及東豐綠廊騎乘自行車的人潮不如預期。

春節連假即將到來，台中市大台中腳踏車休閒協會特別結合東豐綠廊及后豐鐵馬道沿途的26家自行車出租業者推出優惠，2月1日起至2月10日止，民眾只要憑花博票券租車，即可享8折優惠。

此外，台中市大台中腳踏車休閒協會並與OK GO業者合作，民眾可至自行車出租店及石岡旅客服務中心，以手機掃描QR-code，就可探訪東豐綠廊及后豐鐵馬道沿途秘密及知名景點，並透過影片清單即時推播，協助旅客快速取得在地景點簡介與「吃、喝、玩、樂、購」等資訊。

在26家自行車出租業者中，並有5家業者共提供25輛OK GO智慧車聯網的智慧電動車，供民眾租借，透過與遠傳電信合作及結合智慧感應器，業者可以透過雲端後台管理系統，了解車輛異常狀況，及時提供道路救援，讓旅客在過年期間騎乘更安全。

台中市大台中腳踏車休閒協會引進OK GO智慧電動車，市議員謝志忠等率先試騎。（記者歐素美攝）

2月1日至10日春節期間，民眾憑花博票券到東豐綠廊及后豐鐵馬道租自行車，可享8折優惠。（記者歐素美攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/