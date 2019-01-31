酪農業開放外勞 酪農：不應限本外勞比例

2019-01-31 14:25

［記者黃淑莉／雲林報導］解決國內農業缺工問題，農委會將開放酪農外勞，但限制4名本勞才能配一名外勞，對此，中華民國乳業協會常務理事、斗南酪農歐陽申助表示，請得到本勞就不用外勞，希望農委會不要限制本、外勞比例，直接開放給需要的酪農申請。

農委會規劃酪農外勞部分，酪農場規模飼養頭數要80頭以上，4名本勞（含雇主）才能配一名外勞，較大規模的農企業因有足夠財力聘僱本勞，所以排除。

歐陽申助的牧場在斗南，飼養200多頭乳牛，說起僱工他一臉無奈說，前幾年到就業服務站登記尋才，也有人來應徵，但多數人面試後就沒下文，有來上班的工作幾天就跑了，工作最久也只有1、2個月，一個月3萬元以上起跳也沒人要做。

歐陽申助表示，養牛一早到牧場要清洗場區、餵飼料、擠奶，工作都靠勞力，真的不輕鬆，而且幾乎沒有假日，就連姪子也做不下去，幾個月就「落跑」了，以目前飼養頭數大概需要6名工作人員，請不到人，所有工作都由家人包了。

他支持開放酪農外勞，但不應限制3或4名本勞才能配一外勞，因為如果請得到本勞他根本就不用請外勞，他說，不是所有酪農都需要外勞，農委會應開放給需要的酪農申請，再由農委會就其規模、環境審核。

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