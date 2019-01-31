拚了！降低機車事故傷亡 暨大祭出公車進校園

2019-01-31 14:28

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮國立暨南國際大學校區位處市郊，同學上下學多以機車代步，也衍生事故傷亡問題，校方則是爭取南投客運公車開進校園，今天正式通車，平日往返埔里市區與暨大，共計66班次，並結合學生證與一卡通功能，讓同學搭乘享有票價6折優惠，不僅提升通勤安全，校園裡汽、機車減量，也能營造低碳環保的綠色校園。

暨南大學現有6000多名學生，多半在校外租屋，校區距離市區車程約20分鐘，但無公車直達，學生通勤均以機車代步，但學校聯外道路台21線為日月潭風景區必經道路，車輛多且車速快，常有同學在該路段發生事故而傷亡，為能減少機車事故傷亡，暨大也透過縣府、交通部公路總局協助讓公車進校園。

相關單位則是協調南投客運加開「埔里往返法治、萬豐1路公車」區間車，由埔里市區總站往返暨南大學，配置4部全新巴士及4名駕駛專責行駛，公車今天正式開進校園服務師生。

南投客運埔里暨大區間車營運時間平日上午7時30分至晚間9時40分，往返共計66班次，週六26班次、週日37班次，寒、暑假平、假日1天往返也有14至16班次，全票最多30元，暨大同學結合學生證、一卡通購票可享6折優惠只要18元，至於沿線一般民眾也能搭乘。

暨大表示，公車進校園最大目的就是提升同學通勤安全，減少騎機車發生事故傷亡率，挽救年輕生命與避免家庭破碎，未來也計劃推動大一新生住校、嚴發或減發機車停車證，鼓勵同學搭乘大眾運輸公具，校園裡汽機車減量，也符合低碳環保的綠色大學宗旨。

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