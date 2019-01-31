醫大畢業生迷上手工鞋 義大利留學樂當製鞋人

2019-01-31 14:41

〔記者廖淑玲／雲林報導〕台中中山醫學大學醫學社會系畢業的廖心慈，因為酷愛製鞋，畢業後在台中市鞋技中心受訓結束後就到義大利佛羅倫斯手工製鞋學校待了3年半學習製作手工製鞋工藝，去年回台後樂當鞋人。

81年次的廖心慈，同年紀的女生愛的是逛街、上網聊天，她卻一頭栽進製鞋工藝，甚至一天花上10幾個小時製做鞋子不為苦，只為提供訂製者最舒適的好鞋，廖心慈大膽地說，只要保養得當，她做的鞋穿上10年沒問題。

廖心慈的父親廖聰烈在鞋廠工作，從小耳濡目染，對鞋子產生興趣，4年多前，年僅23歲的她醫學大學畢業後選擇到父親的鞋廠工作，後來發現不足之處，不僅到鞋技中心受訓，還前往義大利佛羅倫斯手工製鞋學校接受製鞋工藝訓練。

廖心慈到了義大利從鞋子結構、製鞋過程、皮料全部從頭學起，學習過程中她看到義大利的師傅用生命、用靈魂在做鞋子，一絲不苟到吹毛求疵，同齡女生喜歡首飾、手機，她卻愛敲敲打打，手邊全是剪刀、鉗子。

廖心慈說，一雙鞋子從量腳、制楦、鞋款設計、剪裁皮料和製作花型、鞋面縫製和縫製鞋裡、配備鞋楦中底和結幫、縫紉沿條、填充軟木塞與放置腰鐵片、縫紉大底和堆疊鞋跟、使用砂紙磨細等細節處理、檢查和潤色，每項製程都不得馬虎。

廖心慈去年結束義大利學習回到台灣成立工作室，一雙一雙仔細做鞋，不求量大而是做到愈來愈好，即使得耗費半年、10個月才完成一雙，但她的每雙鞋都是獨一無二，心血結晶，期待有一天能成為世界品牌。

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