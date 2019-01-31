產業界前進中東市場 科威特發明展我獲6金

2019-01-31 14:32

〔記者楊綿傑／台北報導〕2019科威特國際發明展今天公布結果，台灣參展團共獲得6金3銀1銅及4面特別獎，是獎牌數最優的國家之一。而本次來自業界參展隊伍表現優異，囊括4面特別獎，也展現我國業界的研發動能。

此次負責組團的中華台北著作權人協會表示，本屆共有20餘國參與，而我國則有5家廠商、10件作品參展。中東雖然是我國每年購買上千億石油的主要往來國，但對其了解有限，逆差也很嚴重，希望藉這些發明產品能夠有打入科威特市場的機會。

本次得獎隊伍包括紅崴科技「亮子紗穴位雕塑科技褲」獲國際發明總會特別獎及金牌；健茂生物科技「產品倍多酚」奪得伊朗特別獎及金牌；巨煬公司「負離子美膚儀容」獲得伊朗特別獎，「多功能汽車應急啟動器」亦榮獲金牌；以及龍門技術服務公司「高壓斷路器無障礙自由跳脫系統」拿下葡萄牙特別獎及金牌。

中華台北著作權人協會也說，由於科威特屬阿拉伯語系，團員與當地人員的貿易工作溝通較為困難，感謝我國駐科威特代表處代表牟華瑋等，協助台灣參展團與科威特國家中小企業發展基金會主要幹部一同研討及深入瞭解參展產品，使本次展覽能達到最佳效果。

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