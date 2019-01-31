拓展民間外交 南市國民外交協會邀近30使節訪南台灣

2019-01-31 14:27

〔記者王俊忠／台南報導〕甫於去年12月間接任中華民國國民外交協會台南市會會長的律師查名邦，立即與協會團隊著手策劃國民外交盛事，計畫在今年2月16日、17日這兩天邀請駐台使節到南台灣舉辦1場「鞏固邦誼」大活動。

查名邦表示，很感謝外交部支持NGO及佛光山全力護持，讓這個鞏固邦誼活動得以順利進行。外交協會全體會友非常重視此外交盛事，全會齊心，在短短時間內已邀請到近30位駐台使節代表及家屬於2月16日抵達台南、接受外交協會安排一起到佛光山住1晚。

外交協會希望外交使節們能體驗充滿我國濃厚傳統味的農曆過年與淨化心靈的禪修旅程。屆時，使節們將會在佛光山參與禪坐、毛筆抄經、行茶、齋食、叩鐘祈福、提花燈、觀賞煙火，還會與大慈育幼院童進行愛的交流等等，豐富行程安排將讓外交協會會員與駐華使節們留下深刻難忘的回憶。

查名邦說，過去使節們沒什麼機會來台南，更別說品嚐傳統台南美食，趁著各國使節南下的機會，他會帶領使節們在2月17日下午到台南市，介紹古都之美、為台南市做城市行銷。當晚，台南市長黃偉哲也將作東以傳統台南小吃美食宴請使節代表們。

查名邦認為，台灣最美的風景是人情味，民間的力量與資源很豐富，撇開國與國之間的政治意識，沒有人可以否定台灣人是地球公民這個事實，只要我們願意，隨時可以為自己量身打造國民外交模式，讓全世界能認識台灣、瞭解台灣，進而肯定、珍惜台灣。

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