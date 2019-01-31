搶過年財》花市108小時不打烊 拼喜氣拼創意

2019-01-31 18:21

〔記者簡亭宇／台北報導〕

過年9天假期倒數計時，台北花市也進入備戰狀態，從早上就陸續湧現購花人潮，因此花市從今天起到除夕中午，全日24小時不打烊，連續營業108個小時，讓民眾買個過癮。

因為暖冬關係，今年花卉產量高，業者表示今年售價比往年過年前便宜近一半，相同的買花預算，今年可以買到更多的花卉，讓民眾添喜氣又不傷荷包，而代表財運旺、團圓和氣的鳳梨花、蘭花、銀柳、百合花等持續熱賣，平均售價在200～300元，盆花則是1000~3000元不等。

另外業者為了迎合年輕人與小資族群，也發想了新的設計，花藝業者陳先生說：「用年輕人接受度高的多肉植物，結合豬年意向，不僅可取代水果禮盒，平均300~600元的售價也很適合小資族群。」另外充滿文青風的空氣鳳梨，因為其體積小易栽種的特性，也受到上班族的喜愛；花朵大又繽紛的菊花，染上了七彩顏色非常搶眼，或是選擇莫蘭迪色的牡丹菊，擺脫大紅大紫的過年印象，營造時髦居家感。

台灣花卉選項多元，過年業者不只要拼喜氣，也要拼流行創意，才能吸引消費者目光。

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