2019-01-31

〔即時新聞/綜合報導〕美國在台協會(AIT)在臉書發布一則豬年賀歲短片,除慶祝「台灣關係法」立法40週年外,片中更將9合1選舉時的經典神曲「愛江山更愛美人」改編歌詞,精心準備的彩蛋令人相當驚艷。

該影片是由美國在台協會處長酈英傑率領AIT同仁共同拍攝,他表示,除了慶賀豬年,也歡慶「台灣關係法」立法40週年,雙方的夥伴關係讓彼此間的友誼及民主都有卓越進步,美台關係比以往更加密切,並說道:「期許下一個40年,能攜手打造更多耀眼的成就。」

隨後員工湧入鏡頭中,一同入鏡唱起《Just the Way You Are》,後面更演唱起改編自「愛江山更愛美人」的歌曲,歌詞寫道「美國在台協會阿,來到40歲,喜逢right now金豬年...台灣我的朋友啊,AIT祝福你」,讓不少網友直呼「太可愛了」,另有網友稱讚改編吳萼洋翻唱紅爆的愛江山更愛美人,太有梗!

