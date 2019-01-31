新竹市成功爭取2021台灣燈會主辦權 將展現舊城之美

2019-01-31 13:55

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府城銷處今天開心宣佈，新竹市已成功爭取到2021年台灣燈會主辦權，由於台灣燈會是國際級觀光盛事，歷年結合各城市打造不同主題，都吸引超過100萬人次參與，觀光效益可觀，市府對觀光局的決定，深感榮幸，強調絕對會全力以赴，展現最棒的燈會，吸引全國和國際旅客來訪，讓台灣和新竹市在國際舞台發光發亮。

新竹市長林智堅表示，感謝交通部觀光局的肯定，過去4年，新竹市政府力推建設，積極行銷城市，有效提振觀光效益，旅客來客量顯著成長，市府獲主辦權辦理2021年台灣燈會，一定會妥善規劃、全力以赴，讓全世界看見台灣、看見新竹市的美。

林智堅市長表示，拚經濟、給市民好生活，是市政工作首要之務，過去四年市府力推建設，打造觀光景點，漁人碼頭、魚鱗天梯、親子沙灘、新竹公園、隆恩圳、賞蟹步道等，成功吸引全台遊客前來參訪。

他說，今年春節，市府推出太空科幻主題的「新竹過好年」藝術燈季，將東門城、護城河沿岸規劃為銀河冒險樂園，巨型飄浮地球《蓋亞》更成為熱門打卡景點，府前快閃飛碟、東門城小豬太空人驚喜現身市區，讓大小朋友體驗別具特色的新竹好年。

市府城銷處長顏章聖也說，文化是竹市獨特的城市品牌，此次成功爭取2021年台灣燈會，市府深感榮幸，竹市有美食美景，更有多處古蹟和歷史建築，具深厚的歷史人文底蘊，是獨特的觀光資源，市府將會妥善規劃舊城小旅行和燈會相關活動，吸引國內外遊客共襄盛舉。

城銷處表示，市府不論是舉辦全國性活動的能量，或各項建設的執行率及效能，都受到各界肯定，包括「新竹300博覽會」、新竹市兒童藝術節、新竹生活節、新竹市城市馬拉松等，品質與來訪人次都持續提升，成功行銷新竹市，接下來的台灣燈會活動一定會妥善規劃，展現城市的熱情、活力與創意，期盼吸引全世界遊客來訪。

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