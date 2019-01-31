破萬人潮的台灣燈會眷村燈區表演又來了！週末連2晚再嗨

2019-01-31 13:58

〔記者羅欣貞／屏東報導〕配合台灣燈會的屏東市眷村燈區，除了賞燈，每個週休都有精彩節目，上週一連3晚表演都爆滿，破萬人潮湧入，本週末2月2、3日晚間還有令人心醉神迷的爵士樂、熱情洋溢的中南美洲音樂，歡迎民眾一起來同樂。

屏東市勝利星村的眷村燈區，從25日點燈後一連3天推出馬戲團、搖滾音樂及民歌之夜表演，場場爆滿，破萬人潮湧入，台上精彩演出，台下安可聲熱烈不斷，好吃又好玩的文創市集，攤位前大排長龍，讓眷村燈節愈夜愈熱鬧。

眷村燈區讓整個屏東市中山路、青島街洋溢著迎燈會、過新年的歡樂氛圍，從屏東火車站一路步行到崇仁眷村、孫立人行館青島書店、勝利眷村，眷舍工程藍晒圖區、＜眷村、眷春＞燈飾、燈箱展現剪紙之美，可愛Q版造型的眷村美食燈飾，也吸引高雄、台南等外縣市遊客造訪。

屏東縣文化處表示，眷村燈區延續表演節目熱潮，週週推出不同型態的演出，本週晚上7時30分邀請屏東太陽爵士樂團演繹各種風格的爵士樂、流行音樂；跨界叱咤流行、古典樂壇的OBOE王子蔡興國，來自南美洲的印加樂帶來浪漫神秘的民謠音樂、以及撩落樂團、陽光森巴樂舞團演出。

未來的週末陸續還有輕津三味線、世界溜溜球冠軍、屏潮新住民文化舞蹈團、銀閃閃歌舞團，陪伴民眾度過歡樂年節。

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