台中市將於2020年舉辦台灣燈會

2019-01-31 13:46

〔記者蘇金鳳／台中報導〕隔了5年，台灣燈會將重新回到台中市辦理，行政院會今天通過，2020年的台灣燈會在台中市舉辦，預計地點是在高鐵烏日站、水湳中央公園及后里花博會場，要從3個地點挑出一個。

市長盧秀燕今天在台北出席完行政院會後，直接在高鐵烏日站召開記者會，她感謝前行政院長賴清德、現任行政院長蘇貞昌及交通部長林佳龍的全力的促成。

盧秀燕表示，市府在1月17日前把案子送上去，因此受到青睞。

她並解釋為何要爭取，她強調，因為台中要拼經濟，貨要出去、人要進來，重大節慶在台中市舉行，人才會進得來，這是她爭取2020年台灣燈會在台中市的原因。

盧秀燕表示，此案她在行政院提案兩次，提報要舉辦的地點有預計在烏日高鐵站、水湳中央公園及后里花博會場，因涉及舉辦的規模，因為還有一年的時間，會好好評估。

至於主燈是否會跟迪士尼合作，以米老鼠作為主燈，盧秀燕表示，因為台灣燈會是交通部主辦，主燈是由交通部決定，但不排除爭取。

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