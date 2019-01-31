網爆墾丁祕境沙灘慘淪「大型工地」 潘孟安回應了...

2019-01-31 13:58

〔即時新聞／綜合報導〕有網友爆料，屏東後壁湖一處沙灘近日堆滿縣府清淤後的淤泥，大型怪手頻繁進出，讓這片美麗的祕境沙灘慘淪「大型工地」。對此，屏東縣長潘孟安表示，這是在進行「養灘工程」，一切符合法規。

春節將至，墾丁旅遊網及當地業者近日展開大規模淨灘，希望以潔淨沙灘迎接旅客，不過就在此時，有民眾發現，墾丁最美祕境沙灘之一的後壁湖中洲，近日卻出現大型怪手進出施工，將鄰近漁港清淤後的大量淤泥傾倒在沙灘上，灰黑色的汙泥配上怪手履帶痕跡，讓美麗的海灘宛如大型工地。

網友將狀況PO到PTT八卦板後引發熱論，有鄉民貼出縣長潘孟安的回應，潘表示，此案乃「後壁湖漁港港區及航道清淤工程」，經墾管處同意以外泊區所清淤無垃圾之沙土對指定位置進行養灘。

潘孟安指出，該養灘案目前尚未開工，是墾管處與廠商進行試挖養灘，僅鋪上一層，若清疏沙土不適合養灘會立即停止工作，他亦承諾，縣府今天將會同墾管處、施工廠商及監造單位置現場會勘，研判是否需要停工。

對於潘的解釋，部分鄉民不甚領情，紛紛留言表示「在國家公園內海洋保護示範區的貝殼砂沙灘倒廢淤挖成工地，整片黃土說還沒動工要做養灘工程是什麼概念？」、「墾丁沒辦法賺錢..那就埋了它吧！」，不過也有人認為，以清淤砂土進行養灘一事應由專家解釋，不宜過早評斷。

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