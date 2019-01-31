四連霸！台中花博「四口之家」再獲2019 iF設計獎

2019-01-31 13:42

〔記者張菁雅／台中報導〕台中花博后里森林園區內的「四口之家」屢獲國際青睞，繼獲得2018紐約、倫敦、美國建築大師奬後，再度傳出捷報，獲得全球知名的設計競賽「2019 iF設計獎」肯定。

建設局表示，iF設計獎自1954年開辦，享有高度國際知名度，被公認為全世界最重要的設計競賽之一，由國際知名設計師組成的評審委員，不僅嚴格審查獲獎的參賽作品，同時保證iF的特殊地位和iF標誌的優質聲譽。

建設局指出，今年iF設計獎評選過程競爭激烈，來自全球50國的參賽者提交6400多件作品，「The Wheel永續之輪」（四口之家）獲得67位評選委員青睞，脫穎而出，獲得「建築設計」項目「展覽館」類別肯定。

「四口之家」以永續家園的規劃理念，融合「地、水、風、火」四大元素。主屋興建材料除了木頭及稻草，並採用黏土及沙，彰顯「地」的元素；「水」則將雨水，經由雨水回收桶沈澱過濾，做為灌溉作物的水源，加上家庭中水經過香蕉圈分解過濾吸收，而能收成香蕉；「風」指漫步多層次植物王國，傳來微風吹響的悅耳風鈴聲，和四周的蟲鳴鳥叫相映成趣；「火」元素則體現在1.2千瓦太陽能發電系統足夠四口之家所需，並回收農林廢棄物製成的木顆粒燃料來做為烹煮的能源。

建設局長陳大田表示，「四口之家」去年獲得倫敦設計獎銀獎、紐約設計獎銀獎、美國建築大師榮譽獎、台灣鑽石級建築碳足跡認證，今年再度榮獲 iF設計獎肯定，難能可貴，也代表了台灣面對全球極端氣候威脅，在與環境永續的共識下，展現出的極佳節能省碳示範亮點。

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