花博《花虎奇緣》加演星光場 遊客走春獎品拿不完

2019-01-31 13:16

〔記者張軒哲／台中報導〕台中花博開幕至今遊客紛湧，園區策劃一系列優質的表演節目，文化局邀請全國知名的戲劇團隊「大開劇團」，為花博后里園區打造一齣全民共賞的魔幻歌舞劇《花虎奇緣》，從1月9日開演至2月19日，每天下午2點、4點（除夕除外），初一至初五過年期間將加碼晚上7點，於花博后里園區「花舞香坡」霸氣連演87場。

大開劇團是台中市政府文化局首屆表演藝術「金藝獎」團隊得主，此次於花博精彩演出，初一到初六的每場演出前後，還會舉行有奬問答，並由永豐銀行及永豐金證券贊助多樣贈品，其中最受孩童喜愛的是輪子會動且超卡哇伊「胖卡小車」模型車。

台中市文化局推薦遊客，趁過年連假期間到花博后里園區走春，欣賞精彩的《花虎奇緣》歌舞劇演出，並有機會拿贈品；文化局強調，尤其不要錯過《花虎奇緣》初一至初五晚上7點的演出，因為夜間的戶外環境加上舞臺炫麗的設計，營造出比白天更魔幻的聲光效果，推薦給無論是否看過本劇的人，於春節大魚大肉的飯後時光到此散步及看戲，到花博后里園區感受最不一樣的農曆春節熱鬧氣氛；此外，花博園區也同步加碼舉辦玩轉花博搶好禮活動，讓民眾過年期間有機會搶大禮。

《花虎奇緣》以台灣本土的傳奇故事為發想，並融合花博綠色共生之核心價值，將保育生態及動物的理念巧妙融入劇中，劇中主角「花花虎」代表著瀕臨絕種的石虎，透過本劇引領大小朋友如何共同守謢石虎、愛護地球，深具寓教於樂意涵。除了精彩有趣的劇情之外，舞臺上有結合綠色植物的超巨大恐龍骨架以及近三層樓高的大型的機器人，機器人除了會發光和轉動的眼睛外，舞台上還有瀑布以及可移動式的機關，讓欣賞過的觀眾目不轉睛。獨特的舞台也成為民眾拍照打卡的景點，成為熱門花博地標之一。

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