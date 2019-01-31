春節出遊 注意路旁標示以免荷包失血

2019-01-31 13:16

［記者黃淑莉／雲林報導］今年春節連假長達9天，因應出遊人潮、車潮，雲林斗南警分局針對古坑綠色隧道、劍湖山世界等觀光景點周邊實施交通管制，其中台3線古坑綠色隧道段沿線禁止迴轉，違者依「道路交通管理處罰條例」可罰款900元。

古坑劍湖山世界、綠色隧道是雲林走春的熱門景點，斗南分局表示，根據往年資料統計，春節連續假期劍湖山每天入園人潮可達4、5000人，初三、初四更高達8000人以上，綠色隧道從早到傍晚人潮都超多。

由於綠色隧道路幅有限，雲158甲及台三線路口於例假日、國定假日下午3點到6點禁止車輛迴轉外，綠色隧道（台三線）沿線缺口將視交通狀況禁止迴轉，請民眾不要強行迴轉避免造成交通壅塞。

往劍湖山世界的民眾民眾注意路上標誌標線，勿隨意變換車道、右方超車；另華山咖啡大街沿途路幅狹小，建議民眾下山方向停車，上山方向不停車。

另過年期間高乘載時段為108年2月7、8日下午1點到下午6點國一斗南北上交流道，78線快速道路雲林系統北上交流道、國三古坑系統交流道（東和），同車3人以上才可上國道。

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