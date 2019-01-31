又有日本餐廳要退出台灣！饕客哀號：還沒吃到就走了...

2019-01-31 13:13

〔即時新聞／綜合報導〕日本大阪新世界元祖串炸「串炸達摩」2015年在北市長安東路展店，剛開業一度引起風潮，不料才剛滿3週年，今天卻無預警在臉書公告，2月底退出台灣市場，店家不願透露官店原因。

串炸達摩的臉書「串炸Kushikatsu Daruma Taipei 串カツだるま台北店」今天中午貼出公告，「最後（感謝祭）感謝各位3年間的支持與鼓勵！我們大阪新世界串炸達摩這個品牌，即將在2月底正式退出台灣。」

許多民眾對此消息都感到驚訝，有人分析，「（台日）飲食文化的差異，外加日本下班本來就有跑攤的習慣，在台灣低薪又食物多元化的城市，真的開店有難度。」、「地點很重要，開在百貨公司應該比較好，雖然很不捨，畢竟炸串在台灣真的很不容易吃到」。

另也有不少人表示，「別走啊，我們還沒吃到」、「別啊，你們之前的吃到飽方案我超愛的」。

根據《蘋果》報導，該店於2015年年底來台設店，曾一度引起風潮，排隊嚐鮮的人排到店外騎樓，該店已證實營業到2月28日，原因「無可奉告」。

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