別讓「大魚的祝福」哭泣 只好這麼做…

2019-01-31 13:09

〔記者洪瑞琴／台南報導〕知名藝術家楊士毅在安平區港濱歷史公園創作「大魚的祝福」鯨魚公共藝術，開幕以來超夯，可是有民眾攀爬踩踏，已造成部分玻璃出現裂痕，為了保持作品美感，觀旅局加設警示標語，並與廠商研議加設可兼顧美觀的阻隔措施。

這隻長23公尺、寬10公尺、高8公尺的大型藝術作品，在各大社群平台已受到不少矚目及討論，成為民眾拍照貼文與網美，但近日有部分民眾直接於玻璃製台灣上方進行攀爬、踩踏及玩耍，已造成部分玻璃出現裂痕。

南市觀光旅遊局表示，為了保持觀賞作品時的美感，作品製作時以較低限度數量的警示標語作為警示，但自開幕以來有民眾直接於玻璃製台灣上方進行攀爬、踩踏及玩耍，造成部分玻璃出現裂痕，雖無立即性危險，但攀爬過程中若稍有不慎，可能有摔落疑慮或造成玻璃破裂割傷。

觀旅局表示，為避免造成民眾損傷及作品損壞，已請廠商於台灣玻璃周邊加設警示標語，並與廠商研議加設可兼顧美觀的阻隔設施，也請民眾在欣賞作品時，可以好好的善待作品，讓更多人可欣賞到這美麗的作品。

楊士毅表示，「大魚的祝福」這件作品除了想讓大家看見島嶼對我們的疼惜與包容，而記得對彼此善待之外，同時也希望帶來一點教育的力量，讓大人講這個故事時，孩子可以想到島嶼，也想到身邊為他們付出的人，而帶著感謝好好的長大，一起為我們的島嶼與身邊的人努力，讓這份美好精神可以一直在我們生命裡，希望民眾欣賞時可以看一看周圍的彼此，並彼此尊重、珍惜、感恩及善待，這也是這件作品最希望傳達給大家的訊息

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