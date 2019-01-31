好「雞」友還是儲備糧食？ 小黑熊獵捕訓練竟獨獨放過「牠」

2019-01-31 15:30

〔影音新聞／綜合報導〕熊跟雞有可能成為好朋友嗎？台灣黑熊保育協會最近發現了這樣的奇景，一隻雞悠然自得的在進食中的小黑熊旁邊走動，偶爾還在旁邊一起啄食，令人相當驚訝。

這隻小黑熊是在2018年七月於花蓮南安瀑布與母熊走散，而母熊疑似受到圍觀人群驚擾而沒有回來帶走小熊。當時小熊只有3-4個月大，因為沒有求生能力而日漸虛弱，加上遲遲等不到母熊出現，台灣黑熊保育協會因此將小熊保護收容。為了讓牠能早日回歸森林，為牠安排了一系列的野放訓練。其中在進行活禽獵捕訓練時，準備好的雞竟然趁隙逃走，之後怎樣都找不到這隻雞。小熊後來換了一隻雞順利完成了獵捕訓練，訓練團隊都以為逃跑的雞是被小熊吃掉了，或者被其他猛禽獵捕了，但在幾周後，這隻雞竟然改頭換面，光鮮亮麗的出現在小熊旁邊，還相當悠然自得的樣子。而在一旁的小熊，也完全不把雞當成食物一樣，專心的吃自己的食物。之後小熊也陸續獵捕了其他雞來吃，但就是「獨厚」此雞，讓團隊成員大呼神奇，還將牠取名「熊麻雞」。網友看到了貼文分享也紛紛大笑，表示這個畫面真的太可愛，還有網友表示可能是小熊要等正式野放後帶著當儲備糧食。到底這隻雞是「熊麻雞」還是「儲備糧食」，就只能繼續看下去啦！

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