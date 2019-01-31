韓國瑜主持首次醫療觀光籌備會 宣示2019為高雄醫療觀光元年

2019-01-31 13:34

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府今針對醫療觀光召開第一次籌備會議，高雄市長韓國瑜形容，高雄優質的醫療系統就像武俠小說裡的各大門派，未來需要有一個統合平台，爭取更多外國遊客來參與，他深信2019將是高雄醫療觀光元年。

高市衛生局長林立人進一步指出，後續除整合工作外，首推高階健檢與醫學美容，而人關節置換術、白內障手術的水準也頗具吸引力，台灣器官移植與重症治療經驗，更值得推廣，他預計農曆春節過後，會積極啟動相關計畫。

高雄市長韓國瑜對於醫療觀光有高度期待，他選後曾陸續造訪高醫、高雄長庚等醫院，探詢與醫療觀光有關的議題，當時高醫還為他介紹植髮技術，只是韓國瑜私下曾透露暫不考慮植髮、因為維護禿頭較有男子氣概，今天他被問到是否「帶頭」宣傳，韓國瑜四兩撥千金，笑說如果植髮能成功，衛生局長就可得到諾貝爾獎。

高市府今天召開醫療觀光計畫第一次籌備會，邀集衛生、觀光、新聞、經發、教育等單位，討論關於後續推動工作的面向。

韓國瑜會後指出，高雄優質的醫療系統就像武俠小說裡各大門派、各自發展武功，市府未來將扮演統合平台，結合包括旅行社、保險業者等，一起行銷高雄醫療，讓外國遊客透過這個平台，可以了解高雄醫療實力在哪裡，進而來高雄體會。

他說，第二次籌備會預定2月20日召開，而後續也會有外國團體來參訪，等到有進一步消息時，再跟大家報告。

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