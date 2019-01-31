醒吾高中爆欠薪 校方聲明嗆：指控不實

2019-01-31 13:13

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市醒吾高中去年11月爆積欠近百名教職員薪水爭議，10多名教師今召開記者會，控訴董事會財務運作有問題，積欠近百名教師3個月的薪水，校方聲明稿反駁教師「不實指控」，學生學雜費需經銀行、超商收費後，經銀行相關作業才會將收取之費用轉撥至學校，故於1月25日先發放107年11月的教職員本俸，並非教師會聲稱的「打折」。新北市政府教育局則表示依教師待遇條列，處以校方20萬元罰鍰。

醒吾高中代理校長吳文梅表示，暫不表示意見，統一由法律顧問莫詒文回應。

律師代發的聲明稿提出四點說明，指「醒吾中學董事會直至此時此刻都沒有停止亦沒有放棄尋求任何可能解決的機會，絕無人謀不臧」。

聲明稿指出，教師們若再對學校作不實之指控、言論，董事會將保留法律追溯權。

聲明稿第一點則指出，學校沒有逼退任何教師，並反問，若有，何以現在仍有任職30年以上的教師還在任教。

至於教師質疑政府補助款到哪裡去了？聲明稿第二點則強調，債權人向地院申請扣押學校於新北市教育局之105學年度學生免學費補助款，但債權人既不是廠商，與學校確實也無任何關係，此事與現任董事均無關涉，校方亦已提出刑事告訴。

新北市教育局指出，已於去年11月依教師待遇條列規定，處以醒吾高中10萬元罰鍰在案，因該校仍未完全發放，故再處以20萬元罰鍰。

教育局表示，嚴厲譴責該校枉顧教職員工權益，要求學校立即發放教師薪給，並要求董事會須依法籌措資金，解決學校薪資不足問題。

教育局表示，為掌握該校財務狀況，已委由會計師事務所進行專案查核，初步查核結果，該校財務結構不健全，俟2月底查核程序完成後，將召開私校諮詢會，研議是否向法院聲請停止或解除學校法人董事長、部分或全體董事之職務。

教育局表示，本案將協助教師提起相關法律程序，並研議強制執行及假扣押之可行性，以確保教師權益能有所保障。

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