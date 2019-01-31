中市府突擊檢查捷運綠線工地 發現11項缺失

2019-01-31 12:56

〔記者張菁雅／台中報導〕台中工業區昨天發生工人墜樓意外，為宣示台中市政府保護勞工工作安全的決心，勞工局長吳威志今日率隊前往捷運綠線「台中市政府站」工地，展開突擊檢查，共發現11項缺失，當場輔導承包商立即改善。

位於西屯區台灣大道與文心路口的捷運綠線「台中市政府站」，正興建地下7層、地上4層的站體，預計明年7月完工，未來該場站將進行聯合開發，可繼續往上興建。

吳威志表示，春節將至，事業單位從事歲修、清理或趕工而增加職業災害風險，鑒於去年台中市營造業共發生88件職業災害，造成78位勞工受傷，10位勞工死亡；因此希望藉由實施春安檢查，宣示保護勞工工作安全的決心，呼籲事業單位在年關趕工作業期間務必各項安全設施，落實職業安全衛生管理，朝向零災害、零缺失目標努力。

稽查人員巡視工地後，共發現11項缺失，包括開口護蓋未固定、移動電線未架高、模板堆置高度超過1.8公尺及掉落於安全網上垃圾未清除等，因未達開罰標準，勞工局當場輔導廠商立即改善。

吳威志指出，往年營造業在過年前常發生積欠工資、遲發工資等情況，今年尚未有此案例發生。另外，除了營造工地的高風險作業外，今年春節連續假期長達9天，是客運、貨運及鐵路局等運輸業加班工作高峰期，提醒企業針對加班時數較長、三高（高血壓、高血脂、高血糖）等過勞高風險群，妥為規劃並採取必要措施，採取工時安排、人力配置及減少壓力之措施。

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