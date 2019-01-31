限速30公里不合理 海拔最高測照桿挨批

2019-01-31 12:33

〔記者歐素美／台中報導〕南投縣仁愛鄉台14甲線7.95公里（清境農場國民賓館）處限速僅30公里，該地近來設置測速照相桿，因是南投清境往台中市梨山的要道，不少民眾最近被罰得唉唉叫，在網路po文提醒大家小心，尤其春節到清境遊玩千萬要注意，也有網友質疑「這樣的限速合理嗎」？

南投縣仁愛鄉台14甲線7.95公里處為下坡路段，因之前曾發生車禍，南投縣警察局去年中在該路段設置違規超速照相機，加強宣導，今年1月才開始開罰，最近許多民眾接到首批罰單，機車超速罰1200元、汽車罰1600元，若超速超過20公里再加碼處罰，有人一天接了2張罰單，看到限速30公里，自己不過時速40多公里就被罰，很不甘心。

網友表示，這是「全台最高限速最低的測速照相桿」，「用荷包提醒大家，在這一定要踩煞車，限速只有30公里，慢慢（開）騎不要超速，測速機的閃光燈很亮很亮」；還有人說，「第一次看到車速44公里的超速罰單」。

劉姓網友表示，「30公里的速限合理嗎？這種幾十年前的標準不用檢討嗎」；溫姓網友說「單車滑下去都不止30公里」；還有人擔心「2月18日奔羊節怎麼辦？」網友回應「100多隻怎麼超速」；更有網友虧說「專業拍攝的照片果然不一樣，一張照片要價不斐」。

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