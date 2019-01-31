桃園市推廣流浪貓犬TNVR、與21家獸醫院簽約認證

2019-01-31 12:22

［記者謝武雄／桃園報導］針對流浪貓犬，市府推動TNVR（Trap誘捕、Neuter絕育、Vaccinate防疫、Return回置）政策，去年流浪貓接紮2624隻、流浪犬也有836隻，為了讓抓紮途徑更多元，市府動物保護防疫處和獸醫院簽約，加入TNVR行列，今天舉行授證儀式，由市長鄭文燦將TNVR友善動物醫院認證、貼紙頒發給21家獸醫院，讓民眾更容易辨識。

授證儀式在桃園區中聖里紐約廣場社區舉行，該社區推動TNVR十年有成，如今已經沒有街貓，只有崔美瑛還帶著里貓纖纖亮相，只是纖纖養的肥肥胖胖，鄭文燦還消遣「肥貓」該減肥了，獸醫師也說明TNVR的貓犬會剪耳朵，公的剪左邊、母的則剪右邊，希望志工捕抓流浪貓犬要特別注意，不要重複捕抓。

鄭文燦說，流浪犬貓一直是各縣市重要公共政策議題，涉及生命教育、動物與公眾安全以及公共衛生問題，因為針對流浪貓犬推動TNVR，這是一個革新的流浪動物管理觀念，此方法在許多國家被提出能有效控制流浪動物數量，未來也希望位於新屋的動物保護園區是中繼站，成為民眾犬貓認養中心。

動保處長陳英豪表示，桃園市從104年，開始推動街貓TNVR，第一年的657隻，逐年增加，107年更達到2624隻，4年共完成了6903隻街貓的結紮；106年展開流浪犬TNVR，第一年244隻，107年已增加至836隻，顯示民眾對於TNVR的觀念日益提升和接受；目前桃園TNVR與動保團體合作，去年同步推動和動物醫院簽約合作，讓受過訓練的志工直接將流浪貓犬送到醫院結紮，今年加入21家TNVR授證動物醫院。

鄭文燦說，動物園區設在新屋區，導致當地犬隻棄養情形嚴重，去年動保處結合志工到新屋區進行家訪拜訪2630戶人家，犬隻接受接紮235隻、2132隻執入晶片、2400隻注射狂犬病疫苗，讓新屋犬隻棄養的情況大幅改善，今年家訪將擴大至觀音區。

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