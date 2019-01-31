防肥貓！環保署捐助財團法人 董事長薪水不得超過署長

2019-01-31 12:27

〔記者劉力仁／台北報導〕財團法人法將於明天（2月1日）施行，環保署今天發布「環境保護財團法人設立許可及監督辦法」，訂定「防肥貓條款」，明定政府捐助之環保財團法人，董事長、經理人（執行長、總經理、院長及秘書長）薪資不得超過環保署長，其餘人員薪水以不超過環保署政務副署長。

環保署長月薪約19萬元，政務副署長月薪約17萬元。目前環保署捐助的三個財團法人，包括環境資源研究發展基金會、環境與發展基金會、環境權保障基金會，未來高階主管薪水都有上限。

辦法也明定環境保護財團法人設立門檻為現金1500萬元 ，若以現金、不動產或有價證券設立，其現金總額之比率應達最低捐助財產總額之80%；財團法人當年度對個別團體、法人或個人獎助或捐贈一定金額 為新台幣50萬元 。

環保署綜計處長劉宗勇表示，訂定1500萬的成立門檻，著眼於降低未來營運的風險。目前有60多家環保財團法人，有些基金會當年募集幾百萬就成立了，未來專法實施之後，不溯及既往。

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