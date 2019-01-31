春節9天連假怎就醫？健保APP查全台醫院

2019-01-31 12:21

〔記者吳亮儀／台北報導〕下週就是9天春節連續假期，健保醫療院所查詢服務不打烊。健保署表示，透過手機下載「全民健保行動快易通」APP，就能快速搜尋全台特約醫療院所及藥局的服務時段。

春節假期間各縣市仍有醫療院所提供醫療服務，除夕當天全國醫院開診率58%，初一及初二期間開診率為25%到29%、初三開診率43%、至初四已有77%醫院提供看診。

診所於除夕開診率約28%，初一至初三約3%到6%，初四已高於20%。特約藥局於除夕仍有62%提供服務，初一至初三約26%到36%，初四回復至53%。

健保署表示，民眾可到健保署全球資訊網（路徑：首頁/一般民眾/網路申辦及查詢/就醫資訊/服務時段查詢）查詢。

出門在外，也可以透過手機「全民健保行動快易通」，使用「地圖查詢」，滑動特定地區查看當地醫療院所；點選「附近院所」，以地圖呈現所在地半徑1到10公里內特約院所、藥局位置，搭配服務時段查詢，方便快速找到就醫地點。

此外，也可撥打健保署免付費服務專線0800-030598查詢院所資訊。

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