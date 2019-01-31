保健》春節美食誘人又怕胖 營養師教5招健康吃

2019-01-31 12:18

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕春節少不了大魚大肉，不免俗大啖美食、零嘴，但許多人也擔心滿足口腹之慾，體重也會跟著直線上升。苗栗縣為恭紀念醫院營養師陳慧珍表示，只要把握低油、少鹽、減糖、高纖維及均衡飲食5大原則，也能吃出健康，讓身體無負擔過好年。

陳慧珍指出，以每日飲食指南為基礎，均衡攝取全榖雜糧、豆魚蛋肉、乳品、蔬菜、水果、油脂與堅果等6大類食物，過年常會大吃肉類而忽略其他營養，建議每餐至少半碗熟蔬菜，準備年菜時也可多用蔬果盤飾魚、肉，每餐控制8分飽。

而烹調方式也可多用蒸、煮、滷、烤、涼拌等，取代煎、炸、裹粉、勾芡等高油脂烹調方式；食材選擇上則以天然食材為主，尤其圍爐吃火鍋時，免不了蛋餃、魚餃、丸子等火鍋料，但此類加工食品都會增加多餘鈉及熱量，應少吃避免造成身體負擔；調味料則盡量以蔥、薑、蒜、辣椒、白蘿蔔泥等相佐。

而過節時總是會捧著零嘴一口接一口，不小心就攝取大量熱量，成為肥胖的隱性兇手，陳慧珍提醒，核果類如瓜子、花生、腰果等，熱量皆高不宜過量攝取，建議每天堅果類吃5顆即可；糖果、花生糖、肉乾等也是淺嘗即可，避免過完年後苦惱難甩肉。

此外，酒類、飲料也須節制，多以白開水及無糖茶類取代，假期也不忘適量運動，保持每週3至5次，每次30分鐘，讓自己健康迎新春。

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