農曆春節遊旗山、美濃不怕塞車 8大交通替代路線出爐

2019-01-31 11:45

〔記者黃佳琳／高雄報導〕今年農曆春節有9天連假，往年都會塞滿遊客的旗美區，旗山警分局和當地區公所、交通、公路等單位進行事先會商，並規劃出8條替代道路，希望民眾可多選擇替代道路行駛，避免出遊時塞在滿滿的車潮中。

旗山分局表示，要到旗山區老街遊玩的民眾，可自國道10號下嶺口交流道後左轉旗南路接中華路直行進入旗山市區，交通局於中華路旗山橋頭旁新建公有停車場可容納400部車輛，堤防外河床地上新規劃一處「高灘地停車場」，沿路均有指標，可容納300部車輛停放，且距離旗山老街約200公尺，相當方便。

往六龜、茂林國家風景區的替代道路，可從國道10號下里港交流道接土庫堤防路左轉直走至美濃龜山街接獅山街至台28線右轉往六龜；另可由國道10號末端旗尾交流道右轉，行駛台3線旗屏路至（410k）廣和路（手巾寮）紅綠燈左轉，行駛經高100線和興路至中正路三段右轉，直走抵達高雄農場，再配合路邊指示圖即可。

往甲仙、杉林地區車輛建議先由國十嶺口交流道下平面道路，接旗南路左轉直行至旗山市區接中正路再往杉林、甲仙地區，或左轉接台3線往內門觀亭紫竹寺、南海紫竹寺順賢宮等廟宇參拜旅遊。

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