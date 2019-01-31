台中新敬老愛心卡縮水！小黃補助50元、掛號費補助取消

2019-01-31 12:05

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市今天宣布敬老愛心卡最新方案出爐！計程車從全額補助改為為每趙50元，但擴大車隊和私人車行參與，而診所免掛號費也取消，只維持免部分負擔扣抵50元，最後再增加國民運動的公益時段全額免費，新制預計2月15日正式上路。

對於部分項目補助上限縮水，市府強調補助政策倉促，造成幣端叢生，造成冒用、盜刷，副市長楊瓊瓔強調，愛心卡1千點補助不縮水，為了永續經營做微調，錢要花在刀口上，1毛錢都不少，而且雨露均霑，今年會向議會追加5.22億預算。

準社會局長葉允傑表示，敬老愛心卡發卡量達38萬9145人，辦卡率達92.99%，前市府編列今年敬老愛心卡總預算2.89億，今年光是公車補助就要3.1億，舊制粗估整體預算一年要近40億，他說過去持愛心卡搭計程車，曾發生刷1000退700，老人不坐，年輕人來坐等弊端，因此調整勢在必行，目前新制計程車上路整年度則花3.8億，相信99%的市民會支持。

衛生局長曾梓展也指出，敬老愛心卡補助掛號費和部分負擔，從去年實施，有12萬人次使用，9月到12月已經核銷1313萬，如果政策不調整，光是診所一年就補助2億1000萬，新措施則降至1億1千萬，這次要讓敬老政策永續經營。

交通局長葉昭福強調，乘車福利不打折，市區公車、公路及國道客運全額輔助；計程車每趟補助50元，優於北市16元；擴大車隊參與，2月底超過5千台上線，也會GPS定位防弊。

曾梓展說，由於診所掛號費是行政費用、不統一．從50元到150元，會造成補助不公平，因此掛號費暫停，只有補助部分負擔折抵50元維持，合約診所也從原來的300多家增加到677家，減輕銀髮族的經濟負擔為主和落實雙向醫療，也感謝診所配合裝設刷卡機。

運動運局長李煜叡說，全市三座朝馬、北區、南屯國民運動中心在每週一至五增加上午8點到10點，及下午2到4點的公益時段免費。

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