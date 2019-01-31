蘭嶼冬季船班增為每週3趟 春節每天開船

2019-01-31 11:55

〔記者謝君臨／台北報導〕年關將至，為提供台東往返蘭嶼的交通需求，航港局副組長陳一平表示，從5號開始，每天至少有一船班，7至9號一天則有2班往返；此外，在時代力量立委高潞以用的協調下，航港局也承諾增加居民票價補貼及冬季基本航次補貼費用，冬季船班也從今年元月開始，由每週2班增為3班，維護居民「行」的權益。

有鑑於東部地區公共運輸長期匱乏，為維護當地居民「行」的正義，立委高潞以用今偕同航港局官員、龍鴻航運董事長田貴寶等人召開「保障東部民眾交通權，蘭嶼冬季船班增至三趟」記者會。

高潞以用表示，東部地區一直以來公共運輸較西部缺乏，讓東部居民覺得是次等公民，自己曾當過花東地區記者，對於東部非常了解，到了冬季，因天候影響，飛機常不飛，必須靠海運，但卻因搭乘人數不夠導致航班減少，一週僅2班，目前已得到航港局的回覆，將增至3班，藉此保障居民「行」的權益。

航港局副組長陳一平指出，蘭嶼距離台東約49海浬，航程時間約2小時，冬季10月至隔年3月，因東北季風影響，旅客人數減少，業者經營意願較低，所以透過基本航次補貼方式，去年以前每週提供2班補貼，在委員督促下，今年變成每週3班，總共預算約960萬元，約增加250萬元，今年預估補貼78個班次，較去年增加50%，也比2016年增加一倍。

針對居民補貼部分，陳一平說，已協調客船業者和蘭嶼鄉公所，每船有10名居民保留票，保留至開船1小時前付款取票。今年的年假有9天，基於居民需求，從2月5號開始每天至少有一船班，7號至9號一天則有2班往返，提供此期間居民有更便利的選擇可以來搭乘。

龍鴻航運董事長田貴寶說，除了10個當地居民保留位，為了蘭嶼鄉民的便利，他們另外又多保留了8個，要到開船前才會釋出。

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