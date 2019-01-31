反空污 高市府傾向興達電廠燃煤機組局部停機

2019-01-31 11:33

〔記者陳文嬋／高雄報導〕針對南部反空污大聯盟聯手多黨議員，要求興達電廠燃煤機組提前除役，高市環保局已提出4個方案，將待更多補充資料，將採取附加減量負擔方式，朝源頭減煤及鍋爐冬季停機評估，仍待最後決定，也不排除全部停機。

南部反空污大聯盟聯手多黨議員，要求高雄市長韓國瑜與行政院副院長陳其邁合體，兌現選前今年興達電廠改燃氣承諾，要求中央與地方聯手，為高雄市民爭取好空氣。

環保局表示，興達電廠1號、2號燃煤機組已使用40年，台電預計112年前除役；3號機組預訂115年除役，4號機組預定116年除役，其中3、4號機組操作許可將於2月4日到期。

高市環保局提出降載、減煤、局部停機、全部停機等四個方案，已請學者做出模式模擬報告，但仍待補充資料，將採取附加減量負擔方式，朝源頭減煤及鍋爐冬季停機評估，仍待最後決定，也不排除全部停機。

由於市府上班至明天，應做出最後決定，不過環保局表示， 已請學者做出模式模擬報告，但仍待補充資料，如果來不及，可以加班審查。

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