全台首支「月老口紅」上架 來台南走春愛結緣

2019-01-31 11:28

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市民政局的宗教文創產品「月老口紅」，農曆春節期間將正式上架！民政局長顏振標表示，這組廣受年輕人喜愛的「月老口紅」，自2月2日起至大觀音亭、祀典武廟、大天后宮及重慶寺等廟宇參拜、換取專屬口紅（唇膏），並可索取集章卡加蓋專屬戳章，集滿4支口紅（唇膏）及印章後可兌換粉餅1只。

台南以大觀音亭等4間寺廟發想發設計月老口紅，於2018年4月、8月小量試行推廣獲得迴響。顏振標表示，民政局與4間寺廟簽訂授權契約，正式授權寺廟使用，並委託台南在地廠商統一化粧品公司製作，有品牌保證，另外包裝也改版升級，讓「月老口紅」成為台南獨具特色宗教文創產品。

口紅（唇膏）設計以各廟宇及月老特色為發想，祀典武廟的月老特色是解單相思、「趕走小三」，因此唇膏顏色就以豆沙色為主調，是一款粉嫩溫暖的顏色。

重慶寺的月老特色是棒打外遇的一方，因此寺內「醋矸」供信眾輕輕攪動、便可和好，唇膏為代表醋的米白色，彩盒設計取其「守護愛情」之意。

大觀音亭的月老特色是祈求說媒有效，因此顏色選用與「媒」同音的莓，帶紫紅色調的莓果色來呈現，彩盒設計取其「見證愛情」之意。

大天后宮的月老是為愛情加溫，口紅以鮮明帶橘調的紅色唇膏為主色，彩盒設計較濃郁，象徵「為情加溫」。

民政局趁著農曆過年時節「話題上市」，邀請民眾及國內外遊客來台南走春，走訪寺廟古剎，並可在祈福後換取月老口紅，喜得善緣開啟美好的一年，數量有限換完為止。

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