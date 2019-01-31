頭份市長送紅包慰人瑞 南庄慈善家白米送暖弱勢戶

2019-01-31 11:31

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕趕在春節前夕，苗栗縣頭份市長羅雪珠今早訪視市內6名百歲人瑞，除了先向老人家拜早年，也贈送春節敬老禮金及禮盒，並握著阿公、阿婆的手話家常，讓長輩們備感窩心；另，南庄鄉慈善家羅重盛有感鄉內許多偏遠弱勢家庭難取得物資，便準備2800斤白米四處發送，讓弱勢家庭也能過好年。

羅雪珠今早首站至仁愛里拜訪高齡102歲的陳徐戌妹，一見到神采奕奕的人瑞阿婆，羅雪珠立刻拉著椅子坐在阿婆旁，緊握雙手用客語與她話家常；阿婆耳聰目明、記性仍佳，還不忘與市長分享早年日治時代的年少往事，隨後羅雪珠也致贈千元敬老金，提前送上春節紅包，讓老人家頻頻比讚笑開懷。

陳徐戌妹女兒表示，母親沒特別保養，平常也都粗茶淡飯，但身體硬朗，每早都還能走去市場買菜，唯一養生秘訣就是常保心情開朗；而仁愛里長葉志煒也非常關心里內長輩，每月皆會煮長壽麵線幫80歲以上當月壽星老寶貝慶生，讓里民深感窩心。

此外，南庄鄉慈善家羅重盛聽聞鄉內許多偏遠弱勢家庭，物資不濟，生活難過，特向各界募集善款，購入2800斤的真空包裝白米，贈送給約60戶弱勢家庭。羅重盛表示，因許多弱勢戶家徒四壁，無法妥善保存米糧，故送上易於保存真空包裝米，讓他們可以安心度好年。

羅重盛雖自幼因小兒麻痺不良於行，但從年輕時就致力行善造福家鄉，除了連年推動義診、修補道路坑洞、寒冬送暖也從不缺席，善行讓鄉民都十分感佩。。

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