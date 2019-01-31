蘇貞昌老家肉圓全台最好吃？ 彰化人來PK！

2019-01-31 11:15

〔記者湯世名／彰化報導〕全台最好吃的肉圓到底在哪裡？行政院長蘇貞昌在臉書張貼影片，向國人介紹全台灣最好吃的肉圓是「我家巷仔口那家」的屏東黃家肉圓，肉圓密集度全台名列前茅的彰化縣有人回嗆：「來PK！」其中前彰化市長邱建富在臉書上說：「不能讓蘇院長專美於前」，並一口氣介紹6家彰化市知名肉圓，可以從早餐吃肉圓一路吃到宵夜。

蘇貞昌昨天回屏東縣主持熱帶農業博覽會的開幕，順道造訪位於屏東市中正路的黃家肉圓店，他說「我家巷仔口那家」是所有國人同胞的共同記憶、也是台灣美食的瑰寶，還大讚「全台最好吃」。另還呼籲國人不只是守護滷肉飯，也要一起守護巷仔口那家的味道。

彰化縣的肉圓密集度在全台名列前茅，其中尤以彰化市肉圓更是大街小巷隨處可見，蘇貞昌大讚屏東黃家肉圓「全台最好吃」消息傳出，意外引發全台網友論戰，更有彰化市人不服氣說：「來PK！」

前彰化市長邱建富就在臉書上說，看到蘇院長推廣屏東美食，他不能讓院長專美於前， 也要來介紹一下遠近馳名的彰化肉圓，可選擇的口感很多，喜歡脆皮的可以選「北門口肉圓」或「阿三肉圓」，喜歡軟皮的就推「阿璋肉圓」或是「正彰化肉圓」；也可以嚐試一下「大竹肉圓」或是「過溝仔肉圓王」，在彰化吃肉圓，真的可以從早餐一路吃到宵夜。

邱建富說，日前日本岩手縣野田村長一行拜會現任市長林世賢時，他就曾帶著大家品嚐全國最好吃的「彰化肉圓」，讓日本友人直呼「歐伊細」！此外， 阿璋肉圓曾被選為國宴美食小吃，電影《那一年我們一起追的女孩》也是在這裡拍攝。最後邱建富不忘呼籲大家一起挺中央防堵非洲豬瘟，不只守護滷肉飯，一起守護台灣街頭巷仔的傳統台灣味。

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