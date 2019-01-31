最狂過年市集「駁二小夜埕」強推限定版美食一次品嚐

2019-01-31 11:09

〔記者黃佳琳／高雄報導〕每逢過年期間舉辦的駁二最狂市集「駁二小夜埕」，將於農曆大年初一到初六在駁二大勇區駁遊路及淺三碼頭登場，小夜埕集結來自花蓮、宜蘭、台北、台南、屏東以及高雄等地超過160攤的熱門美食和原創手作品牌，還有小夜埕限定版的主題料理。

文化局代理局長王文翠表示，「駁二小夜埕」為了帶給大家驚喜，特別邀請參與的近50間美食品牌推出限定版的小夜埕料理，是無法事先預購、只有到駁二小夜埕才買的到的專屬料理；現場以視覺感十足的霓虹燈光裝置，在DJ播放的音樂帶動下，聲光效果十足的活動氛圍，用最有趣創意的方式搖擺迎接農曆新年。

此次人氣美食餐車推出絕無僅有的小夜埕限定料理，如北部浪廚燈塔餐車「白樂蝦蝦三明治」、高雄行動偉士牌艾瑞克廚房「BBQ戰斧豬小排」、排隊人氣三輪車ONE-R「爆濃起士章魚丸」、文青早餐首選towza 1989的「豪華蝦仁酪梨海味蛋餅」、屏東甜點名店蔓蔓食光等多樣獨家菜單。

駁二小夜埕更推出了限定限量的周邊商品「豬你好運紅包袋、豬你開心貼紙」供民眾選購，喜氣又趣味的設計，讓送出去的紅包更顯獨特。活動期間還有每日的豬事大吉限定活動，將提供100份紅包袋和貼紙免費發送給參與民眾，帶給大家不同以往的過年假期體驗。

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