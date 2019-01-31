春節敏感族群出遊要小心 中南部空品多橘色警戒

2019-01-31 11:10

〔記者劉力仁／台北報導〕春節連續假期空品預報出爐，東部空品佳，中南部多為橘色提醒，敏感族群出遊要小心。

環保署預報，除夕及初一（4至5日）東北季風增強，空氣品質好轉。初二至初五（6至9日）東北季風減弱轉為偏東風，竹苗以北空氣品質以普通為主，中南部多為橘色提醒（對敏感族群不健康）等級。

值得注意的是，除夕前（2至3日）天氣穏定氣流停滯。竹苗以北空氣品質為普通至橘色提醒等級，中部以南空氣品質為橘色提醒至紅色警示等級（對所有族群不健康），花東地區為良好等級。

環保署監資處長張順欽表示，除夕前（2至3日）東北季風減弱並轉為偏東風，東部地區迎風面空氣品質佳，西半部白天有霧及低雲影響能見度，且因位於背風側、氣流停滯擴散條件差，污染物容易累積，竹苗以北空氣品質介於普通至橘色提醒等級，中南部地區多為橘色提醒至紅色警示等級，花東地區為良好等級。

除夕及初一（4至5日）東北季風增強，北部空品轉佳，雲嘉南以南位於下風處，空氣品質為橘色提醒。初二至初三（6至7日），東北季風減弱，中南部地區風速較弱，污染物濃度易累積，空氣品質為橘色提醒，內陸近山區可能出現紅色警示等級。初四至初五（8至9日），東北風逐漸轉為東風，西半部位於背風側，天氣穩定、擴散條件不佳，竹苗以北空氣品質為普通等級，中南部地區污染物濃度將持續累積，多為橘色提醒等級為主，短時間達紅色警示等級。

環保署呼籲民眾春節期間避免燃燒紙錢、燃香及放煙火、鞭炮等，出遊多搭乘大眾運輸交通工具，減少污染排放，維護好空氣。

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