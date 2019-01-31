紅藜裝置藝術打卡新景點 春節台東鐵花村賞藜趣

2019-01-31 11:05

［記者張存薇／台東報導］推廣好吃好玩又好看的紅藜，水保局台東分局、台東縣政府攜手各農政單位、各農會，今天起推出「春光乍現」紅藜季活動，在台東鐵花村展出介紹從種植、脫殼到伴手禮的「紅藜一生」，也有繽紛鮮豔的「藜記得」、俏皮逗趣的「紅恐龍」裝置藝術，再搭配全縣20家飯店、餐廳推出紅藜大餐，讓遊客更認識「台東紅藜」這項健康養生好食品！

水保局台東分局長王志輝指出，在台東農改場、農糧署東區分署、台東農田水利會及縣府、各農會跨域合作下，台東紅藜推廣5年，也研發出多樣產品，今年紅藜季以裝置藝術出發，搭配紅藜餐食、點心，希望讓更多民眾認識紅藜。

縣長饒慶鈴表示，春節期間預估到鐵花村的遊客量可高達20萬人次，因此特別搭配變成「紅藜展示場」，讓「台東紅藜」一步一步走向品牌化。

在鐵花村最醒目的就是「紅藜光房」，完整展示出紅藜從種植、脫殼到製成各種加工品。其他還包括藝術家見維巴里「吹過紅犁田的風」、林介文「紅恐龍」、林淑鈴「藜記得，你記得」、楊宇沛「結。藜」等4件裝置藝術，分布在鐵花村、波浪屋及秀泰影城前公園廣場，風格、創意各自不同，以吸引不少民眾拍照打卡。

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