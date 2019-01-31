明後年台灣燈會地點出爐 台中市2020、新竹市2021

2019-01-31 11:01

〔記者楊綿傑／台北報導〕第30屆台灣燈會即將在屏東舉行，交通部觀光局今公布（明）2020年及（後）2021年台灣燈會主辦縣市，分別為台中市及新竹市，交通部觀光局並表示將傾全力協助台灣燈會舉辦。

交通部觀光局長周永暉表示，經過2階段評選，先評定區域，再評選主辦城市，並根據活動場地、交通環境、安全管理規劃、接待能量、觀光產品規劃、經費籌措能力等6大指標進行考慮。

周永暉說，2020年，也就是第31屆台灣燈會主辦為台中市，他解釋，台中市目前正在舉辦花卉博覽會，在此基礎下已經驗證各項配套措施，有觀光外溢效果，可以結合週邊如彰化及南投等景點規劃1日及2日遊程；台中曾於2015年及2003年舉辦過，2020年的這次將是縣市合併後的第2次舉辦。

2021年，第32屆台灣燈會方面，周永暉說，由尚未辦理過台灣燈會的新竹市得到主辦權。新竹市將以「舊城新玩」的方式舉辦，搭配新竹市政府正全力規劃舊城區，打造步行城市計畫，包括新竹公園再造、新竹動物改造、鐵道觀光等，還有科技產業加值。

周永暉也說，2020在台中的台灣燈會將會是時間最長的一次，從該年2月8日至2月23日，總共16天；2021在新竹的台灣燈會則從該年2月26日到3月7日，中央將會全力協助地方舉辦台灣燈會。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/