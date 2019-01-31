領紅包錢免擔心 警察護送你到家

2019-01-31 11:02

〔記者黃欣柏／台北報導〕年關將近，民眾到金融機構提存現金的比例增加，容易成為歹徒覬覦的目標。對此，內政部今表示，過年前後各警察機關將於重點時段，針對金融機構加強警力戒備，同時提供民眾免費護鈔服務，民眾可自行或透過金融機構向警方申請。

內政部表示，金融機構若發生治安事件，很容易造成民眾對治安產生不信任感，目前警政署已要求各地方政府警察局對轄內金融機構進行全面檢測，分析其發生治安事件的時段與類型，再從中派遣警力加強警戒，同時也會全力防堵ATM提款機被破壞或盜取現金的事件發生。

除了加強金融機構安全，內政部也提醒，民眾若在春節期間有大筆現金存、取需求，均可自行或透過金融機構向各地警察機關申請護鈔服務，方便大家安心領錢、開心過年。

此外，內政部也提醒，民眾團圓過年之際，不能忽略一氧化碳中毒與新春爆竹煙火施放意外等生活危險因子，去年國內共發生54件一氧化碳中毒事故，造成11人死亡、171人受傷，案發原因以屋外式熱水器通風不良為主，比例達66.7%，建議民眾使用熱水器務必注意通風，若是安裝在加裝窗戶的陽台，建議選用強制排氣式熱水器。

至於爆竹施放，內政部則提出4大安全守則供民眾參考，包括：

一：購買爆竹煙火時，務必要選購有認可標示的產品，並確認產品上是否具有使用說明。

二：不可串接、堆疊或朝人、車、建物燃放，且應在空曠處施放。

三：一定要依照產品使用說明施放。

四：未滿12歲兒童應在大人陪同下施放，且禁止施放飛行類、升空類及摔炮類煙火。

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