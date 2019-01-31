年關難過！醒吾高中爆欠薪 老師借信貸還房貸

2019-01-31 10:41

〔記者林曉雲／台北報導〕「薪水無下落，生活沒著落，政府救命啊！」新北市醒吾高中爆積欠近百名教職員薪水爭議，全國教師工會總聯合會、新北市教育人員產業工會今天陪同10多名醒吾高中教師開記者會，控訴董事會財務運作有問題，讓近百名教師只拿到半個月或三分之一薪水，很多教師付不起孩子的保姆費、安親班費用，還有老師借信貸還房貸，今年的農曆年關很難過，學生也可能拿不到下學期教科書。

全教總理事長張旭政表示，醒吾高中爆欠薪，在教育界不是第一間，也不是最後一間，問題愈來愈大，政府每年補助私校那麼多錢，學生學費也是政府買單，究竟政府補助款到那裡去了？為什麼教師拿不到薪水？醒吾高中老師近二個月已完全拿不到薪水，教育部不能當冤大頭消極只發錢，應有積極作為，醒吾高中有1300名學生，一學期學費收入5千多萬元，老師薪水一學期總支出3千多萬元，怎麼可能發不出薪水？政府用納稅人繳的錢給學校，大筆公帑卻不知去向，納稅人會不生氣嗎？

新北市教育人員產業工會理事長鄭建信表示，醒吾高中不只欠薪，也不繳教師私校退撫基金，老師自己的日子太難過了，但仍盡心照顧學生，老師會站出來控訴情非得已，醒吾高中教師們決定，依勞資爭議處理法規定，向法院聲請裁定強制執行，而董事會運作有問題，教育主管機關該解散董事會就要解散，以保障教師基本權益和維護學生受教權。

副理事長林松宏表示，不發薪水就是無良頭家，老師也要養家，再三天要過年，學校積欠教師三個月薪水，有老師已借貸度日，他們寫了諷刺春聯：「醒吾董事不負責，教師學生難過年。」橫批「無奈真心換絕情」。

醒吾高中教師會理事長陳燕慧表示，學校從107年3月開始，就無法全數發放薪水，勞工局調解無解，之前有過一次陳抗也無效，老師近來每個月只能拿到半個月薪水，但醒吾高中位於林口，是唯一有高職的高中，且林口的人口成長、交通方便，老師認為醒吾有希望、熱愛醒吾、希望醒吾能永續經營，但私立學校教師的保障很微薄，醒吾高中董事會財務運作有問題。

陳老師也痛批，老師不是呼吸空氣就會飽，要付房貸要生活，沒有拿到薪水，只好借信貸還房貸；湛老師表示，老師要交孩子的註冊費、要給父母生活費用，能寄希望的只有政府能幫忙。

醒吾高中教師會理事長陳燕慧表示，107年9月開學，因學校積欠書商的錢，上課一個月，學生沒有教科書，老師只能用ptt上課，而她問書商，學校還未結清書費，擔憂2月下學期開學後，學生上課還是沒有教科書。

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