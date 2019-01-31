中市元宵燈會小提燈 限量15萬份免費發送

2019-01-31 10:31

〔記者黃鐘山／台中報導〕2019中台灣元宵燈會以「福滿迎豬」為主題，2月16日起至2月24日在台中文心森林公園展開。市府觀光旅遊局說，會鼓動翅膀的「飛天豬小提燈」，限量15萬份，2月16日至2月19日，每晚6時於燈會現場免費發送給民眾。

觀旅局指出，今年中台灣元宵燈會以「御天飛行豬」作為花燈主題，不僅希望市民在金豬年圓滿、福氣、好命，更祝福市民豬年經濟起飛、發大財；小提燈以「飛天豬」為主題並加入巧思，拉動小提燈下方拉桿，飛天豬的嘴巴與翅膀會擺動，飛天豬彷彿「真的會飛！」

今年燈會除了主燈外，還有15座台中特色傳統花燈、5座大型充氣發光創意主題燈、12座花博石虎家族主題燈，1座日本睡魔扇形花燈，另外還有大面積光環境及賞燈光廊。「福滿迎豬」主燈秀，每晚7點至10點整點開演，每場次約5分鐘，兼具視覺、聽覺饗宴。

小提燈「飛天豬」以今年主燈的樣貌打造，拉動小提燈下方拉桿，飛天豬的嘴巴與翅膀會擺動，將在燈會開幕2月16日至元宵節2月19日期間，每晚6時於活動現場免費發送給民眾，限量15萬份，送完為止。

此外，台中的友好城市日本青森縣自去年開始，贈送扇型睡魔花燈參加中台灣元宵燈會展出，元宵節當晚來賞燈的朋友，也有機會排到友好城市日青森縣平川市贈送的限量睡魔小提燈。

為掌握賞燈民眾回饋意見，主辦單位備有精美小禮，在活動期間，只要到「問卷填寫處」填寫問卷，即可獲得可愛的精美小豬撲滿，讓民眾在豬年拿著懷舊的小豬撲滿一起來豬年大發，小豬撲滿數量有限送完為止，邀請民眾熱情踴躍地提供燈會寶貴意見。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/