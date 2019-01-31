2019高雄燈會金銀河活動 交通疏導管制看這裡！

2019-01-31 10:32

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市政府觀光局將於2月9日至2月20日，於愛河兩岸（高雄橋至七賢橋）舉行「2019高雄燈會金銀河」活動，預見將吸引鬧熱滾滾人潮；為避免相關路段交通阻滯，高市交通警察大隊提醒民眾，活動期間將實施交管。

交通疏導管制措施如下：

（一）管制路段、時間：河東路段 （七賢路至中正路） 為金銀財寶夜市攤販區，自2月9日至20日全日0-24時均實施管制；河東路段（中正路至五福路）自2月9日至20日每日17時至23時管制車輛通行（餘時間開放通行）。

（二）管制範圍：河東路以東、市中路以西、七賢路以南、五福路以北區域內及河西路（大智路至五福路段）。

交大建議民眾，可多利用大大眾運輸系統前往參加燈會活動，大眾運輸資訊包括：

（一） 捷運：紅線-中央公園站、橘線-市議會站、鹽埕埔站，步行10分鐘可達會場。

（二） 輕軌：真愛碼頭站步行5分鐘、光榮碼頭站步行10分鐘可達會場。

此外、民眾可利用捷運沿線停車場轉乘進入會場，包括R24捷運南岡山站、R21捷運都會公園站、R16台鐵新左營捷運站、R13捷運凹子底站、R4捷運小港機場站、OT1捷運大寮站、O4捷運市議會站等處停車轉乘捷運進入會場。

更多高雄燈會管制訊息請上交通大隊臉書官網查詢，也再次提醒民眾配合警察指揮，共創友善城市。

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