好炫！戴雞頭日本旅遊 日本商家：好有趣的台灣人！

2019-01-31 10:18

〔記者陳鳳麗／南投報導〕最近到春節台灣民眾一批批出國旅遊，自助旅行很普遍，但若戴著大公雞頭套自助旅行就炫了！南投縣消防員郭寶一向愛搞笑，最近帶妻兒日本自助旅遊，到景點、車站、商店就戴上公雞頭拍照，儘管事先告知，商店老闆娘仍笑到說久久說不出話來，直稱「台灣人好有趣、好可愛！」。

南投縣消防員郭寶愛旅遊，對日本更是情有獨鍾，幾乎寒暑假必帶妻子和3個孩子到日本自助旅行，他說，日本距台灣近，對傳統文化保存極佳，且對台灣友善，所以很愛去日本玩。前幾天在新潟縣水原代官所參觀，拿出小國旗與五頭山娃娃拍照，工作人員也揮舞著我國的國旗入鏡，留下讓全家都有興奮的照片。

郭寶從去年起遊日本，就帶著一個公雞頭套，旅遊途中或到某些景點就戴上該頂鮮艷的公雞頭套拍照，自稱「老雞」的他，拍下很多「老雞遊日本景點」的照片，此次在水原代官所、村上車站新津車站、火車內，甚至住宿的旅館都要戴上公雞頭睡覺，他的朋友看到照片都問：「你家兒子半夜醒來沒有嚇到尿床？」。

郭寶戴雞頭拍照，大多是拍獨照，或與家人合照，惟此次旅遊，在新津車站的商店買東西，決定做一次大膽嘗試，先跟老闆娘告知等一下結帳會戴公雞頭套拍照，但老闆娘一看到他戴公雞頭套，仍笑到不斷抖動雙肩，久久說不出話來，被這位台灣遊客逗笑的老闆娘頻稱：「台灣人很有趣、好可愛！」。

郭寶說，這個公雞頭套其實是去年夏天在日本的賣場買的，一個頭套才日幣700元，感覺戴上它遊日本拍照，應該會很不一樣，於是每次出國都帶著它，到一個地方就戴公雞頭拍照留念，老婆和小孩已習慣自己怪異的行為，因此老婆掌鏡拍照時十分鎮定，照片拍得很有FU。

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