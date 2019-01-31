涉嫌盜用貼圖惹怒原創者 通訊軟體Jello下架道歉

2019-01-31 11:02

〔即時新聞／綜合報導〕近期不少台灣知名貼圖創作家聯合發出提醒，表示有一款新進通訊軟體「Jello Chat」在未經授權就盜用貼圖，受害者包括「卡娜赫拉」系列、「來貘的厭世人生」、「白色的玩意」、「白爛貓」等，昨晚「Jello Chat」已發出聲明道歉。

綜合媒體報導，「Jello Chat」於25日在App Store與Google Play商店上架，不少貼圖創作家都在社群平台上呼籲民眾不要下載「Jello Chat」，更表示自己的貼圖被盜用，甚至有創作家寄信給該通訊軟體，卻被忽視、拒收信件，引起眾多貼圖創作家串連抵制。

「Jello Chat」開放用戶自行上傳自行創作的貼圖，但不少用戶卻將其他通訊軟體上發表的貼圖，上架到該通訊軟體上，許多皆是台灣相當知名的貼圖，該消息一出，不少貼圖的粉絲相當忿忿不平，紛紛揚言抵制，更將「Jello Chat」盜圖的行為發上Dcard。

網友表示「最近電視廣告打很兇」、「吃相太差」、「檢舉這個爛軟體，盜版還這麼囂張」、「誰欺負我最喜歡的貼圖創作家！」另有網友表示查不到「Jello Chat」的來源，很好奇究竟是何來歷。

對於網路上一陣撻伐，昨晚「Jello Chat」發出聲明 ，表示會將有爭議的貼圖先下架，說道：「非常抱歉原先的審核機制造成部分創作者的困擾，而舉辦貼圖活動的初衷本想鼓勵原創者，但也可能更造成他人上傳非其所創作之貼圖，因此我們也決定先將貼圖活動暫停，並更加完善審核機制。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/