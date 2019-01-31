不能為喝杯奶養頭牛評蘭陽戲劇團 林姿妙：引述議員說法

2019-01-31 10:05

［記者林敬倫／宜蘭報導］蘭陽戲劇團1180萬元預算遭議會刪除，面臨倒團危機，宜蘭縣長林姿妙在週二縣務會議強調捍衛劇團立場，但又脫口而出劇團也要進步並自負盈虧，「不能為了喝牛奶而養一頭牛」，此段發言引起文化界與網友撻伐；林姿妙為滅火，於臉書上PO出當天逐字稿，強調那句話是引述議員說法。

已有26年歷史的蘭陽戲劇團，現有20名團員，是台灣第一個公立歌仔戲團，不過，議員陳鴻禧及林棋山上週於縣議會，以蘭陽戲劇團定位不明、人才流失以及發展受到侷限等理由，在二讀會要求將戲劇團1180萬元的補助預算刪除。

時任議長陳文昌同意後全案敲定，過程僅32秒，沒了預算，憑蘭陽戲劇團現有經費，只能維運至今年5月，文化界因此在網路上號召，要搶救戲劇團。

林姿妙週二於縣務會議表示，歌仔戲發源自員山鄉，把文化留住是縣府的責任，不過劇團也要為自己打拚，「不能為了喝一杯牛奶而養一頭牛」，此段發言一出，引起文化界與網友撻伐，直批林姿妙怎能用金錢衡量文化？以牛奶來比喻也太過低俗！

民俗戲曲專家林茂賢更批評，如要戲劇團自力更生、自給自足，就不必成立公立劇團，他主張不妨趁此機會裁撤蘭陽戲劇團，勇敢地向人民承認宜蘭縣府、議會就是沒理想、沒文化，宜蘭縣民應該也不會對縣府．議會的文化水準感到意外。

由於外界反彈越演越烈，林姿妙緊急將縣務會議當天的發言PO臉書澄清，除強調當時的「為了喝一杯牛奶而養一條牛」的比喻，是引述議員說法，她也認為，宜蘭是歌仔戲的發源地，文化傳承很重要，但預算在她還沒進縣府就被刪掉，上任後積極與議員溝通，捍衛文化、捍衛預算，最終不如人願，只能尊重議會職權。

林姿妙指出，預算確定被刪後，她也立刻跟文化部長鄭麗君辦公室約時間，希望能當面向鄭部長表達宜蘭縣面臨的困境，期盼能爭取相關經費，也希望透過中央與地方共同努力，捍衛歌仔戲，保存台灣優良特有的傳統文化。

林姿妙表示，縣府會廣納各界意見，討論未來蘭陽戲劇團營運方向，持續輔導劇團轉型及創新工作，並強化落實傳統戲劇各項傳承、教育紮根及推廣演出等任務，讓歌仔戲向下紮根，並得以永續發展，這是她未來努力的目標，她更強調，歌仔戲文化不能出現斷層！歌仔戲不能亡！

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