因應春節疏運人潮 高雄捷警將設機動派出所

2019-01-31 09:33

〔記者王榮祥／高雄報導〕因應農曆春節到來，高市警捷運警察隊將於春節連續假期間，針對人潮較多的捷運站、輕軌站，結合車站站務、保全人員，加強人潮疏導及秩序維護，3處轉乘站將規畫機動派出所，整體巡邏頻率會提高。

高雄捷警指出，春節假期長，捷運、輕軌必將湧入大批乘客，為維護乘車安全與秩序，捷警隊擬訂3項重點工作：

一、針對人潮多的捷運左營站、巨蛋站、高雄車站、美麗島站、三多商圈站、草衙站，及輕軌駁二大義站、駁二蓬萊站、哈瑪星站加強巡守，執行人潮疏導與秩序維護。

二、因應假日人潮，於捷運轉乘站例如捷運左營站、高雄車站、美麗島站，規劃捷運警察機動派出所，並在人潮較多站體設定巡邏警力待命點，加強為民服務工作。

三、逢大型活動舉辦，於鄰近活動地點之捷運站、輕軌站加派定點勤務警力，並協調高雄捷運公司加派人力，妥善規劃疏導動線，協助人潮疏導及秩序維護。

捷運警察隊呼籲民眾，年假期間，人潮眾多，外出時，只要多一點預防與注意，就能讓治安更好，如需捷運警察隊員警協助，可撥打報案專線「110」、捷運警察隊「07-3454030」或透過各捷運站服務台與警方聯繫。

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