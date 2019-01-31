西半部空氣品質不佳！ 3站飆紅害、13站亮橘燈

2019-01-31 11:03

〔即時新聞／綜合報導〕今天天氣持續回暖，各地白天晴朗穩定，西半部地區擴散條件不佳，易有汙染物累積，截至今天上午10時止，已有3測站達「紅害」等級，另有13測站亮起橘燈。

環保署空氣品質監測網公布的觀測數據顯示，截至今天上午10時止，全台已有13測站亮起代表「對敏感族群不健康」的橘色燈號，全數集中在西半部地區，此外，還有台西、新營及金門等3測站達「紅害」等級，空氣品質不良的程度將對所有族群的健康造成危害。

根據環保署今晨對全台空氣品質發布的一日預報，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、澎湖地區為「普通」等級，北部、竹苗及中部空品區局部地區短時間可能達「橘色提醒」等級；雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級，局部地區短期間可能達「紅色警示」等級。

環保署表示，台西、新營及金門的空氣品質已對所有族群不健康，呼籲民眾宜減少戶外活動頻率與時長，若有身體不適狀況應立即進入室內休息；南高屏地區的空氣品質則對敏感族群不健康，敏感體質者宜避免非必要戶外活動，家中若有年長者及幼童的民眾應注意其健康狀況。

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