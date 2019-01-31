今晚轉濕冷 吳德榮：近期天氣呈4、5天週期變化

2019-01-31 09:49

〔即時新聞／綜合報導〕今天各地白天溫暖舒適，入夜後受東北季風影響，北台灣轉濕冷，氣象專家吳德榮表示，週末天氣好轉，直到除夕及年初一（下週一、二）又有東北季風南下，北台灣再度變天。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，今天各地白天依舊溫暖，高溫較昨天更高，北部、中部約可升至27度，南部更有機會出現30度高溫，東半部則在26度左右。今晚至明天新一波東北季風南下，北台灣氣溫下降並轉濕冷，沿海空曠地區氣溫下探12、13度。

吳德榮進一步表示，春節假期頭兩天，也就是本週六、日（2、3日）東北季風減弱，各地天氣好轉，逐日回暖，不過早晚仍偏涼微冷，東半部有局部短暫降雨機率。他說，除夕及初一（4、5日）又有東北季風南下抵達，迎風面北、東部再轉濕涼。

吳德榮解釋，未來春節假期台灣的天氣呈現4至5天的週期變化，大約四天會有一波東北季風南下，影響期間北、東部將轉濕涼，不過他也強調，未來並無強冷空氣造訪的跡象，早前傳出的「霸王級寒流」更無機率發生。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/