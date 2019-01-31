誰說恆春沒人才！酒瓶「夜明珠」躍上台灣燈會舞台

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕今年台灣燈會在屏東大鵬灣舉辦，為了搶攻民眾目光，激發不少創作者迸發能量，恆春木工藝術家楊宗熏，在故鄉德和福興宮及當地人文生態找到靈感，創作出獨一無二的「恆春風巢」，這個2800個酒瓶結合銀合歡的「光明燈」，被搶先目睹的民眾笑稱是「七龍珠」、「夜明珠」，台灣燈會展出後，未來將回到故鄉持續發光。

這個在夜晚發出綠色晶瑩光芒的裝置藝術，共使用2800個啤酒瓶、大量的銀合歡木料，內部則採鋼骨支撐，球體高達3米，作品全長共5米，每個酒瓶上還有居民祈福簽下的姓名，也象徵是恆春半島民眾的共同創作。

出身恆春鎮德和里的楊宗熏，長期利用外來危害樹種銀合歡為材料創作，近年獨創的木龍捲工法搭配社區營造，更幫助德和社區獲得建築園冶獎，這次在屏東舉辦的台灣燈會，縣府文化處也請楊宗熏發揮創作能量，果然打造出兼具生態環保的吸睛作品。

「作品迅速完成得歸功恆春人海量！」楊宗熏笑說，與丹麥藝術家Rikke Juellund、Mikael Fock討論多時，決定利用綠色的台灣金牌啤酒瓶創作，本來擔心短時間酒瓶難尋，沒想到幾天就搜集到這些喝完的空瓶，台啤公司實在該好好表揚甚至認養這個作品才是。

楊宗熏表示，酒瓶堆疊出的圓球狀，就像是一個大大的蜂巢，搭配福興宮木龍捲柱的造型，又像是請拳起手勢的模樣，呼應德和「黃蜂出巢穴」、「拳頭巢」的古地名，完工點亮後往如當地的大型光明燈，特別找來恆春居民簽上姓名祈福，未來回歸當地展出後，考慮在廟埕前持續創作，或許有機會達成網友期盼的「七龍珠」。

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