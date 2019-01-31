01/31 各報重點新聞一覽

2019-01-31 07:00

自由時報

酪農業將開放外勞

農委會為解決農業缺工問題，重啟酪農業申請外勞方案，規劃先以四百人規模試辦。另並提出由農會實施農業外展外勞方案，由農會聘僱外勞，季節性補充人力到各農場。勞動部昨日通過提案，但要求聘用外勞前，須先招募本國勞工，無人應徵才可使用外勞。全案預計今年七月就可試辦上路。

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離岸風電費率 5.1調到5.5元

為挽留數千億元的離岸風電投資及產值，且持續推動再生能源，經濟部昨拍板今年度再生能源躉購費率，離岸風電二十年固定費率較先前預告的每度五．一○六元調高到五．五一六元，與去年五．八元相較，從原預告降幅逾一成縮小到五．七一％，且恢復前高後低費率；但經濟部堅守滿發小時原則、調整成兩道門檻，為財務控管設下防線。

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低頭族當心 18歲高中生得白內障

新竹竟然出現年僅十八歲的白內障患者！中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山說，患者王姓男高中生的雙眼「早衰」是因熱中線上遊戲，他從國小高年級起就每天使用電腦，到了現在更天天低頭滑手機超過四個小時釀禍！雖然兩眼只是輕微白內障，但對眼睛是不可逆的傷害，值得年輕人警惕。

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蘋果日報

彭政閔 含淚宣布退休「下床都很痛」9月脫戰袍

有別於球場上黃衫形象，中華職棒中信兄弟隊精神領袖「恰恰」彭政閔昨天穿著一襲藍色西裝，在記者會上宣布：「今年球季結束後，我將卸下球員身分。」講到激動處，恰恰停頓10餘秒，接著眼眶泛淚，哽咽念完聲明稿。中信球團也宣布今年9月29日將為恰恰舉辦引退儀式。

玩鞭炮少年炸斷手掌 慘 重組火藥轟然引爆 齊腕截肢

凌晨的台東知本溫泉鄉，早已進入蟲鳴合奏的夢鄉，2名少年騎機車上了無人通行的知名景點勇男橋，少年拿出一包鞭炮黑色火藥，倒入圓柱型容器內點火，瞬間轟然巨響火花四射，少年慘叫一聲，右手掌已血肉模糊遭炸斷，身上還因噴濺出來的火藥燃燒著，他倒地哀號，同伴嚇傻報警，少年被送醫後，他的右手，因為年少莽撞已齊腕截肢了。

聯合報

經部大讓步！拚春節前發給4風電商許可

今年離岸風電躉購費率方案昨天出爐，經濟部對開發商讓步。由於四家業者申請電業籌設許可目前卡在彰化縣政府拒絕回函，能源局長林全能表示，已委請多家律師研究，將由能源局直接發出籌設許可，力拚春節前發出；也就是說，四家業者有望在近期簽下購售電合約。

「時候到了」 彭政閔哽咽宣布季後引退

該來的一刻還是來了，中職高人氣球星「恰恰」彭政閔昨天宣布，今年將是職棒生涯十九年最後一個球季，彭政閔用哽咽的語氣告訴球迷：「球季結束後，我將卸下球員身分」。彭政閔二○○一年從兄弟象隊起步，經過十八個球季的打拚，技術、操守都獲得高度肯定，早就成為「中職的臉孔」；昨天為了向球迷說再見，他特別準備小抄，先在家裡看了很多次，一到正式場合還是難掩激動情緒，一度停頓說不出話。

中國時報

1124大敗 綠營不敢硬來 政委拋 中正紀念堂變立法院

1124民進黨大敗，選前朗朗上口的轉型正義調子明顯放軟，政務委員林萬億昨拋出中正紀念堂變立法院的議題，表示將在農曆年後啟動跨部會，甚至跨院際協調。他強調，文化部報院的兩套方案中，並未建議拆除，轉型需凝聚各方共識，特別是立法院及台北市的意見，政院無預設立場及時間表。

搭包機遊東沙島 最快4月成行

屬於管制區的東沙島，內政部規畫開放。內政部長徐國勇昨透露，預計在4、5月開放觀光。國民黨立委馬文君則質疑，東沙是我領土，政府如何運用是我們的事，但政府用意是什麼？東沙位處較敏感區域，要推動觀光、創造價值當然是好，但也可能引起「不必要的紛爭。」

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