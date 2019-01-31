今鋒面報到越晚越冷 明低溫下探13度

2019-01-31 06:29

〔即時新聞／綜合報導〕今日清晨中部以北及宜花低溫普遍在14至18度，南部及台東約19至20度，上半天天氣穩定，各地高溫可達到27至29度，不過下半天起隨著鋒面接近及冷空氣南下，北部及東半部降雨機率增高且逐漸轉涼，夜間到明日清晨的低溫約13至15度；至於中南部天氣仍大致穩定，夜晚低溫約15至18度。

今日空氣品質部分，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；馬祖及澎湖地區為「普通」等級，馬祖受中國沿岸污染物影響，短時間可能達橘色提醒等級；北部、竹苗、中部、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級，中部及高屏局部區域短期間可能達紅色警示等級；雲嘉南空品區為「紅色警示」等級。

今晚至週五（2月1日）鋒面通過、東北季風增強，北部及東北部降溫明顯，高溫只剩下19度，低溫將下探13度，其他地區約16至18度，天氣方面，迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴天氣。

週六、下週日（2日、3日）東北季風減弱，氣溫回升，西半部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅花東地區有零星短暫雨。下週一至下週三（4日至6日；除夕至初二）受到另一波東北季風增強，北台灣天氣較涼、其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區大致為多雲到晴的天氣。

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